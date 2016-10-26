Кубок Украины: результаты матчей 1/8 финала

"Шахтер" и "Динамо" продолжат борьбу в следующей стадии.

Гонсалес оформил дубль ua-football.com

Сегодня, 26 октября, состоялись восемь матчей 1/8 финала Кубка Украины.

Сразу три команды Премьер-лиги не смогли пройти соперников из Первой лиги: "Карпаты" уступили "Полтаве", "Ильичевец" по пенальти прошел "Сталь", а "Волынь" оказалась слабее "Нафтовика". Еще одним представителем второго по силе дивизиона чемпионата Украины в следующем раунде стал "Николаев".

"Шахтер" без проблем разобрался с "Александрией", а "Динамо" лишь в добавленное время добыло победу над "Зарей".

Результаты всех матчей

"Полтава" - "Карпаты" - 2:1

Голы: Ковтун, 4, Трояновский, 43 - Окечукву, 53

"Верес" - "Ворскла" - 0:1

Гол: Коломоец, 34

"Десна" - "Днепр" - 0:0 (по пенальти - 6:7)

"Ильичевец" - "Сталь" - 1:1 (по пенальти 4:2)

Голы: Кожанов, 51 - Дансо, 7

"Нафтовик-Укрнафта" - "Волынь" - 2:1

Голы: Е.Пасич, 17, Романюк, 67 (автогол) - Мемешев, 86 (с пенальти)

"Николаев" - "Оболонь-Бровар" - 0:0 (по пенальти - 5:4)

"Динамо" - "Заря" - 5:2

Голы: Гонсалес, 14, 97, Цыганков, 65, Мораес, 101, 119 (оба - с пенальти) - Рафаэл Форстер, 22 (с пенальти), Сиваков, 89

"Шахтер" - "Александрия" - 2:1

Голы: Басов, 13 (автогол), Марлос, 90+2 - Яремчук, 90+4

Жеребьевка следующего раунда Кубка Украины состоится в четверг, 27 октября.

Обладателем Кубка Украины сезона 2015-2016 стал донецкий "Шахтер".