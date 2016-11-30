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Кубок Украины: Матч "Полтава" – "Шахтер" отменен из-за проблем с газоном

30 ноября в 12:54

Судьбу матча будет решать ФФУ.

 

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Газон стадиона "Локомотив" не справился со снегом
ФК Шахтер
Матч 1/4-й финала Кубка Украины между "Полтавой" и "Шахтером" не состоится.

По причине промерзшего газона стадиона "Локомотив" и высокого риска нанесения травм поединок "Полтава" – "Шахтер" был отменен.

Решение об этом за час до начала игры принял арбитр матча Сергей Березка. Сегодня дончане вернутся в Киев.

Дата проведения игры 1/4 финала турнира станет известна позже. Встреча должна была состояться сегодня, 30 ноябяря, в 13.00.

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Напомним, что первым полуфиналистом Кубка Украины стал "Николаев", переигравший в серии послематчевых пенальти мариупольский "Ильичевец".

Сегодня также сыграют "Нефтяник" – "Динамо" и "Днепр" – "Ворскла".

По материалам: ФК Шахтер
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Тэги Украина Полтава Шахтер ФФУ
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