Кубок Украины: Матч "Полтава" – "Шахтер" отменен из-за проблем с газоном

Судьбу матча будет решать ФФУ.

Газон стадиона "Локомотив" не справился со снегом ФК Шахтер

Матч 1/4-й финаламежду "Полтавой" и "Шахтером" не состоится.

По причине промерзшего газона стадиона "Локомотив" и высокого риска нанесения травм поединок "Полтава" – "Шахтер" был отменен.

Решение об этом за час до начала игры принял арбитр матча Сергей Березка. Сегодня дончане вернутся в Киев.

Дата проведения игры 1/4 финала турнира станет известна позже. Встреча должна была состояться сегодня, 30 ноябяря, в 13.00.

Напомним, что первым полуфиналистом Кубка Украины стал "Николаев", переигравший в серии послематчевых пенальти мариупольский "Ильичевец".

Сегодня также сыграют "Нефтяник" – "Динамо" и "Днепр" – "Ворскла".