Кубок Украины: Матч "Полтава" – "Шахтер" отменен из-за проблем с газоном

Судьбу матча будет решать ФФУ.
По причине промерзшего газона стадиона "Локомотив" и высокого риска нанесения травм поединок "Полтава" – "Шахтер" был отменен.
Решение об этом за час до начала игры принял арбитр матча Сергей Березка. Сегодня дончане вернутся в Киев.
Дата проведения игры 1/4 финала турнира станет известна позже. Встреча должна была состояться сегодня, 30 ноябяря, в 13.00.
Напомним, что первым полуфиналистом Кубка Украины стал "Николаев", переигравший в серии послематчевых пенальти мариупольский "Ильичевец".
Сегодня также сыграют "Нефтяник" – "Динамо" и "Днепр" – "Ворскла".ФК Шахтер