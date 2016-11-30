Кубок Украины: "Днепр" сильнее "Ворсклы"

Днепровский клуб стал вторым полуфиналистом Кубка Украины.

Баланюк выводит "Днепр" в полуфинал Кубка Украины ФК Днепр

Состоялся матч 1/4 финалав котором "Днепр" обыграл "Ворсклу" со счетом 1:0.

Поединок, как и ожидалось, прошел в равной борьбе. Опасные моменты возникали, как у ворот "Днепра", так и вблизи штрафной площадки "Ворсклы".

Было видно, что игра идет до забитого мяча. В итоге с результативным ударом повезло хозяевам. На 73-й минуте Баланюк здорово развернулся в чужой штрафной и отправил мяч точно в угол ворот Непогодова.

Далее футболисты "Ворсклы" взяли мяч под свой контроль, желая побыстрее восстановить паритет в матче, однако кроме удаления Турсунова ничем не запомнились.

Таким образом, "Днепр" стал вторым полуфиналистом нынешнего розыгрыша Кубка Украины.

"Днепр" – "Ворскла" - 1:0

Гол: Баланюк, 73

"Днепр": Лунин, Адамюк, Лопыренок, Сваток, Влад, С. Кравченко, Политыло, Лучкевич, Ротань, Лунев, Кожушко (Баланюк, 46)

"Ворскла": Непогодов, Симинин, Чеснаков, Дитятьев, Пердута, Д. Кравченко, Ткачук (Бартулович, 69), Турсунов, Кобахидзе, Ребенок (Одарюк, 84), Хлебас (Загорулько, 79)

Предупреждения: Симинин, Турсунов

Удален: Турсунов, 82

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Отметим, что сегодняшние кубковые поединки "Полтава" – "Шахтер" и "Нефтяник" – "Динамо" были отменены из-за проблем с газоном.

Первым полуфиналистом Кубка Украины стал "Николаев", переигравший в серии послематчевых пенальти мариупольский "Ильичевец".