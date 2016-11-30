Кубок Украины: анонс, где смотреть матчи 1/4 финала Кубка Украины

В трех городах состоятся очередные поединки Кубка Украины.

"Полтава" постарается сотворить сенсацию в матче против "Шахтера" ФК Шахтер

Сегодня, 30 ноября, состоятся матчи 1/4-й финала Кубка Украины.

Донецкий "Шахтер" продолжит защиту титула матчем против "Полтавы" на выезде. У подопечных Паулу Фонсеки не должно возникнуть особых проблем в противостоянии с перволиговой командой.

Вероятнее всего, в полтавском поединке у дончан состоится ротация, но даже номинальные дублеры должны без проблем справиться с соперником.

"Шахтер" и "Полтава" трижды пересекались в Кубке Украины. Все поединки завершились победами "горняков" с общей разницей мячей 11–2

"Полтава" – "Шахтер"

Среда, 30 ноября, Полтава, стадион "Локомотив", 13:00

Трансляция: телеканал "Футбол 1"

Арбитр – С. Березка (Киевская область)

"Динамо" отправится в Ахтырку на игру против местного "Нефтяника". Разница в классе здесь очевидна, остается только гадать, сколько пропустят хозяева поля. Сергей Ребров должен дать отдохнуть своим лидерам и выпустить на поле футболистов, которые получают мало игрового времени в нынешнем сезоне.

В любом случае, "Нефтяник" будет обороняться всей командой, а киевляне постараются забить быстрый мяч, и если у них это получится, то исход поединка будет предрешен.

"Нефтяник" – "Динамо"

Среда, 30 ноября, Ахтырка, стадион "Нефтяник", 17:00

Трансляция: телеканал "2+2"

Арбитр – Я. Козык (Мукачево)

Завершат кубковый день "Днепр" и "Ворскла". В прошедшем туре чемпионата полтавчане сумели обыграть "Сталь", а вот "Днепр" без шансов уступил "Шахтеру". Десять дней назад соперники встречались в рамках чемпионата в Полтаве, и "Днепр" сумел добыть волевую победу. Можно предположить, что противостояние на "Днепр – Арене" станет самым упорным в сегодняшнем игровом дне.

"Днепр" – "Ворскла"

Среда, 30 ноября, Днепр, стадион "Днепр-Арена", 19:00

Трансляция: телеканал "2+2"

Арбитр – А. Жабченко (Хмельницкий)

Напомним, что первым полуфиналистом Кубка Украины стал "Николаев", который по пенальти переиграл мариупольский "Ильичевец".