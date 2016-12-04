Кубок мира по биатлону в Эстерсунде: украинцы за пределами топ-10

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В Швеции завершился первый этап нового сезона Кубка мира.

Дмитрий Пидручный находится на 18-й строчке в личном зачете biathlon.com.ua

У мужчин лучшим среди украинцев стал– пропустив индивидуальную гонку, уроженец Тернополя финишировал девятым в спринте и регрессировал всего на три позиции в сегодняшнем преследовании.

Кубок мира 2016-2017. Мужчины. Топ-10 личного зачета:

1. Мартен Фуркад (Франция) – 168 очков

2. Максим Цветков (Россия) — 104

3. Арнд Пайффер (Германия) — 100

4. Оле Эйнар Бьорндален (Норвегия) — 98

5. Симон Фуркад (Франция) — 97

6. Антон Бабиков (Россия) — 96

7. Йоханнес Тингнес Бё (Норвегия) — 96

8. Фредрик Линдстрем (Швеция) — 89

9. Лоуэлл Бэйли (США) — 80

10. Джулиан Эберхард (Австрия) – 77

18. Дмитрий Пидручный (Украина) – 60

31. Артем Прима (Украина) – 38

53. Виталий Кильчицкий (Украина) – 7

57. Сергей Семенов (Украина) – 4.

В женской сборной Украины стартовый этап Кубка мира лучше сложился для Юлии Джимы – киевлянка начала регулярно появляться в топ-10 по быстроходности, но вот стрельба пока подводит. Помимо Джимы в топ-20 Кубка мира располагается капитан сборной Елена Пидгрушная.

Кубок мира 2016-2017. Женщины. Топ-10 личного зачета:

1. Лаура Далмайер (Германия) — 157

2. Габриэла Коукалова (Чехия) — 132

3. Мари Дорен Абэр (Франция) — 118

4. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 114

5. Кайса Макарайнен (Финляндия) — 111

6. Жюстин Бреза (Франция) — 99

7. Ванесса Хинц (Германия) — 99

8. Анаис Бескон (Франция) — 88

9. Франциска Пройсс (Германия) — 86

10. Ева Пускарчикова (Чехия) – 86

13. Юлия Джима (Украина) – 73

19. Елена Пидгрушная (Украина) – 58

33. Юлия Журавок (Украина) – 30

36. Ирина Варвинец (Украина) – 25

53. Яна Бондарь (Украина) — 10

Напомним, что украинские биатлонисты во всех гонках первого этапа в Эстерсунде не сумели завоевать призовых мест.

Следующий этап Кубка мира пройдет в словенской Поклюке с 9-го по 11-е декабря.