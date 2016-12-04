Кубок мира по биатлону в Эстерсунде: украинцы за пределами топ-10

В Швеции завершился первый этап нового сезона Кубка мира.
Кубок мира 2016-2017. Мужчины. Топ-10 личного зачета:
1. Мартен Фуркад (Франция) – 168 очков
2. Максим Цветков (Россия) — 104
3. Арнд Пайффер (Германия) — 100
4. Оле Эйнар Бьорндален (Норвегия) — 98
5. Симон Фуркад (Франция) — 97
6. Антон Бабиков (Россия) — 96
7. Йоханнес Тингнес Бё (Норвегия) — 96
8. Фредрик Линдстрем (Швеция) — 89
9. Лоуэлл Бэйли (США) — 80
10. Джулиан Эберхард (Австрия) – 77
18. Дмитрий Пидручный (Украина) – 60
31. Артем Прима (Украина) – 38
53. Виталий Кильчицкий (Украина) – 7
57. Сергей Семенов (Украина) – 4.
В женской сборной Украины стартовый этап Кубка мира лучше сложился для Юлии Джимы – киевлянка начала регулярно появляться в топ-10 по быстроходности, но вот стрельба пока подводит. Помимо Джимы в топ-20 Кубка мира располагается капитан сборной Елена Пидгрушная.
Кубок мира 2016-2017. Женщины. Топ-10 личного зачета:
1. Лаура Далмайер (Германия) — 157
2. Габриэла Коукалова (Чехия) — 132
3. Мари Дорен Абэр (Франция) — 118
4. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 114
5. Кайса Макарайнен (Финляндия) — 111
6. Жюстин Бреза (Франция) — 99
7. Ванесса Хинц (Германия) — 99
8. Анаис Бескон (Франция) — 88
9. Франциска Пройсс (Германия) — 86
10. Ева Пускарчикова (Чехия) – 86
13. Юлия Джима (Украина) – 73
19. Елена Пидгрушная (Украина) – 58
33. Юлия Журавок (Украина) – 30
36. Ирина Варвинец (Украина) – 25
53. Яна Бондарь (Украина) — 10
Напомним, что украинские биатлонисты во всех гонках первого этапа в Эстерсунде не сумели завоевать призовых мест.
Следующий этап Кубка мира пройдет в словенской Поклюке с 9-го по 11-е декабря.sportarena.com