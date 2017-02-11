Кубок Федерации: Украина одержала две победы в матче с Австралией

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Теннисная сборная Украины успешно провела первые игры Кубка Федерации.

Свитолина в трех сетах обыграла Эшли Барти btu.org.ua

Сегодня, 11 февраля, в Харькове состоялись два матча противостояния сборных Украины и Австралии в рамках первого раунда Второй Мировой группы

Оба поединка одиночного разряда завершились в пользу украинок. Первое очко команде принесла вторая ракетка Украины Леся Цуренко, которая в двух сетах разобралась с лидером австралийской сборной Дарьей Гавриловой – 6:2, 6:3.

Несколько сложнее было Элине Свитолиной во втором поединке дня, в котором ей противостояла Эшли Барти. Первый сет украинка проиграла, но в итоге сумела вырвать победу – 4:6, 6:1, 6:2.

Таким образом, Украина ведет со счетом 2:0, а для итогового успеха команда Михаила Филимы завтра, 12 февраля, должна одержать еще одну победу в трех поединках.

Ранее Элина Свитолина вошла в топ-10 чемпионской гонки WTA.