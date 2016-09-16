Кубок Дэвиса: Украина уступила Японии в первый игровой день

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Украинцы не смогли принести команде первые очки.

Украинцы пока уступают японцам btu.org.ua

Сегодня, 16 сентября, в Осаке началосьв рамках плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса.

Первые два поединка завершились в пользу японцев. Сначала Сергей Стаховский в трех сетах уступил Таро Даниэлю, после чего Илья Марченко не справился с Йосихито Нисиокой, сумев выиграть только вторую партию.

"Когда ты делаешь как минимум 20 ошибок на ударах у сетки и проигрываешь на двух тайбрейках, то именно эти удары у сетки многое решают. Условия сегодня были совсем другими в отличии от того времени, когда мы готовились к матчу. Было очень трудно играть при такой жаре, особенно в первом сете", - сказал Стаховский после своего поединка.

Япония - Украина 2:0

Таро Даниэль - Сергей Стаховский - 7:6, 7:6, 6:1

Йосихито Нисиока - Илья Марченко - 6:4, 5:7, 6:4, 7:6

Завтра, 17 сентября, на корт выйдут дуэты - Кеи Нисикори и Юичи Сугите будут противостоять Данила Калениченко и Сергей Стаховский.

Напомним, путевку в плей-офф Мировой группы Украине удалось завоевать благодаря победе над сборной Австрии.