Кубинский боксер Ортис вызвал Кличко на бой

Непобедимый кубинец хочет драться с кем-нибудь из топовых супертяжей.

Ортис готов драться с Кличко skysports.com

Кубинский боксер Луис Ортис, который владеет поясом так называемого "временного чемпиона" в супертяжелом весе по версии WBA, вызвал на бой Владимира Кличко.

"Я готов к бою с Кличко. Он следующий в списке, и мы уже настроены сражаться с кем-то из топовых супертяжей. Поставьте их всех в ряд, и я всех их смогу нокаутировать.

Эй, Кличко, я готов! Не откладывай дату боя. Я смогу посадить тебя на пятую точку в октябре", - сказал Ортис.

Отметим, что кубинец провел на профессиональном ринге 25 боев, во всех выиграл, 22 боя завершил нокаутами.

Напомним, Кличко отказался без соперника после повторого отказа Тайсона Фьюри выходить на реванш. По сообщениям немецких СМИ, команда украинца уже забронировала ему арену для проведения боя 10 декабря. Читайте также: Промоутер Джошуа начал переговоры о проведении боя с Кличко

С предложением о бое к Кличко ранее также обратилась команда Энтони Джошуа.