Кубинский боксер Ортис вызвал Кличко на бой

Непобедимый кубинец хочет драться с кем-нибудь из топовых супертяжей.
"Я готов к бою с Кличко. Он следующий в списке, и мы уже настроены сражаться с кем-то из топовых супертяжей. Поставьте их всех в ряд, и я всех их смогу нокаутировать.
Эй, Кличко, я готов! Не откладывай дату боя. Я смогу посадить тебя на пятую точку в октябре", - сказал Ортис.
Отметим, что кубинец провел на профессиональном ринге 25 боев, во всех выиграл, 22 боя завершил нокаутами.
Напомним, Кличко отказался без соперника после повторого отказа Тайсона Фьюри выходить на реванш. По сообщениям немецких СМИ, команда украинца уже забронировала ему арену для проведения боя 10 декабря.
С предложением о бое к Кличко ранее также обратилась команда Энтони Джошуа.BoxingScene