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Криштиану Роналду признан лучшим футболистом 2016 года по версии ФИФА

9 января в 20:51

Лидер "Реала" ожидаемо одержал победу в голосовании.

Роналду
Роналду получил престижную индивидуальную награду
Real Madrid
Вингер мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду получил награду лучшему футболисту 2016 года от ФИФА. Торжественная церемония состоялась сегодня, 9 января, в Цюрихе.

В уходящем сезоне Роналду в составе сборной Португалии стал чемпионом Европы. Кроме того, 31-летний бомбардир вместе с мадридским "Реалом" выиграл Лигу чемпионов прошлого сезона.

На счету Роналду в прошлом сезоне 51 гол и 15 результативных передач в 48 матчах за "Реал", а также 3 гола и 3 результативные передачи на Евро-2016.

Главным конкурентом португальца традиционно был лидер "Барселоны" Лионель Месси, но игроки каталонского клуба проигнорировали церемонию вручения наград ФИФА.

В женском футболе лучшей по версии ФИФА стала звезда сборной США Карли Ллойд.

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Напомним, ранее Криштиану Роналду получил "Золотой мяч" лучшему футболисту 2016 года от французского издания France Football.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Роналду Реал Португалия футбол
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