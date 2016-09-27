Кравец забил второй гол за "Гранаду"

Чтобы отличиться, украинцу понадобилось семь минут.
Кравец вышел на замену на на 71-й минуте при о счете 0:2, а уже на 78-й забил гол. Нападающему удалось в касание замкнуть прострельную передачу в штрафную. Правда, его команде это не помогло - "Гранада" в итоге проиграла со счетом 1:3. Через шесть минут после гола Кравец пробивал из пределов штрафной, но голкипер среагировал на этот удар.
Отметим, что "Гранада" делит с "Осасуной" последнее место в Примере.
Напомним, ранее Кравец отличился в своем дебютном матче за "Гранаду", забив мяч в поединке против "Эйбара".
Добавим, что форвард после паузы получил вызов в сборную Украины от Андрея Шевченко.ZN.UA