Кравец забил в чемпионате Испании, Коноплянка отдал результативный пас за "Шальке"

Украинские футболисты провели очередные матчи в европейских чемпионатах.

Кравец забил третий гол за "Гранаду" Marca

Украинский форвард "Гранады"отметился голом в матче чемпионата Испании против "Сельты".

Нападающий появился на поле в стартовом составе, а на 87-й минуте воспользовался ошибкой защитника, переиграл вратаря и отправил мяч в пустые ворота. Стоит отметить, что этот гол не помог "Гранаде" взять очки - "Сельта" победила со счетом 3:1.

Всего за испанский клуб 27-летний Кравец провел 11 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу в Примере.

Вингер сборной Украины Евгений Коноплянка отличился первой результативной передачей в Бундеслиге. На 90-й минуте поединка с "Дармштадтом" украинский игрок "Шальке" увидел подключение Шопфа и отдал ему тонкую передачу за спину защитнику - австриец поставил точку в победе гельзенкирхенцев.

Первый ассист Евгения Коноплянки в Бундеслиге. pic.twitter.com/8ddsPpvBUf — SportArena (@sportarenacom) 27 листопада 2016 р.

Напомним, ранее Коноплянкав ворота "Ниццы" в Лиге Европы.