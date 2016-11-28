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Кравец забил в чемпионате Испании, Коноплянка отдал результативный пас за "Шальке"

28 ноября в 08:27

Украинские футболисты провели очередные матчи в европейских чемпионатах.

Кравец
Кравец забил третий гол за "Гранаду"
Marca
Украинский форвард "Гранады" Артем Кравец отметился голом в матче чемпионата Испании против "Сельты".

Нападающий появился на поле в стартовом составе, а на 87-й минуте воспользовался ошибкой защитника, переиграл вратаря и отправил мяч в пустые ворота.  Стоит отметить, что этот гол не помог "Гранаде" взять очки - "Сельта" победила со счетом 3:1.

Всего за испанский клуб 27-летний Кравец провел 11 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу в Примере.

Вингер сборной Украины Евгений Коноплянка отличился первой результативной передачей в Бундеслиге. На 90-й минуте поединка с "Дармштадтом" украинский игрок "Шальке" увидел подключение Шопфа и отдал ему тонкую передачу за спину защитнику - австриец поставил точку в победе гельзенкирхенцев.

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Напомним, ранее Коноплянка отметился голом в ворота "Ниццы" в Лиге Европы.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Коноплянка футбол Шальке Кравец Гранада
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