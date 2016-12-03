Кравец помог "Гранаде" победить "Севилью"

Украинский нападающий стал участником одного из забитых мячей.
В домашнем для "Гранады" поединке Кравец вышел на поле с первых минут и принял участие в победной атаке команды, когда скинул мяч после подачи с углового на дальнюю штангу, где точным ударом ее завершил Ломбан. В итоге встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1, а украинец был заменен на 86-й минуте.
Ассист Артема Кравца в матче с Севильей https://t.co/SafyY4xBDJ— SportArena (@sportarenacom) 3 декабря 2016 г.
Всего за испанский клуб 27-летний Кравец провел 12 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи в Примере.
Напомним, 27 ноября Кравец отметился голом в матче чемпионата Испании против "Сельты".Sport Arena