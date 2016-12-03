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Кравец помог "Гранаде" победить "Севилью"

3 декабря в 16:34

Украинский нападающий стал участником одного из забитых мячей.

Артем Кравец Гранада
Кравец провел удачный матч в Испании
granadacf.es
Украинский форвард "Гранады" Артем Кравец отдал голевую передачу в матче чемпионата Испании против "Севильи".

В домашнем для "Гранады" поединке Кравец вышел на поле с первых минут и принял участие в победной атаке команды, когда скинул мяч после подачи с углового на дальнюю штангу, где точным ударом ее завершил Ломбан. В итоге встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1, а украинец был заменен на 86-й минуте.

 

Всего за испанский клуб 27-летний Кравец провел 12 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи в Примере.

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Напомним, 27 ноября Кравец отметился голом в матче чемпионата Испании против "Сельты".

По материалам: Sport Arena
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Тэги Кравец Гранада футбол Севилья
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