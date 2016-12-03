Кравец помог "Гранаде" победить "Севилью"

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Украинский нападающий стал участником одного из забитых мячей.

Кравец провел удачный матч в Испании granadacf.es

Украинский форвард "Гранады"отдал голевую передачу в матче чемпионата Испании против "Севильи".

В домашнем для "Гранады" поединке Кравец вышел на поле с первых минут и принял участие в победной атаке команды, когда скинул мяч после подачи с углового на дальнюю штангу, где точным ударом ее завершил Ломбан. В итоге встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1, а украинец был заменен на 86-й минуте.

Ассист Артема Кравца в матче с Севильей https://t.co/SafyY4xBDJ — SportArena (@sportarenacom) 3 декабря 2016 г.

Всего за испанский клуб 27-летний Кравец провел 12 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи в Примере.

Напомним, 27 ноября Кравец отметился голом в матче чемпионата Испании против "Сельты".