Кравец перед уходом в "Гранаду" был уверен, что останется в "Динамо"

Украинский нападающий рассказал о своем переезде в Испанию.

Кравец хочет помочь команде остаться в испанской элите granadacf.es

ФорвардАртем Кравец прокомментировал свой переход из киевского "Динамо" в испанскую "Гранаду". Клуб Ла Лиги арендовал украинца до конца сезона.

"Вариант с Испанией возник в последний день трансферного окна. Были разговоры, но что-то не сросталось. Буквально в конце трансферного окна позвонило руководство "Динамо", предложило вариант с "Гранадой". Я посоветовался с родными и решился на переход".

"Обсуждали мое будущее с Ребровым. Сергей Станиславович говорил, что он не откажется от моих услуг, если я буду готов бороться за место в составе. Мне этих слов Реброва хватило. Был готов играть в "Динамо" и был на 99% уверен, что останусь. А затем буквально в один день все решилось, и я перешел в "Гранаду", - сказал Кравец в интервью программе "Профутбол".

"Сейчас такая ситуация, что у нас постоянно меняются тренеры. Пока что толком и не устаканился состав. Надеюсь, что пройдет некоторое время, и я буду получать больше игрового времени. То, что забиваю - это хорошо, но нужно продолжать в том же духе. "Гранада" плохо начала сезон. Думаю, что сейчас наша главная цель - остаться в Ла Лиге. Коллектив довольно неплохой, в команде много перспективных игроков".

Стоит отметить, что Кравец провел в футболке "Гранады" уже пять матчей и отметился двумя голами.