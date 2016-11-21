Кравец отдал голевой пас в матче за "Гранаду"

Украинский нападающий помог своей команде сыграть вничью в матче против "Валенсии".
В выездном для "Гранады" поединке Кравец вышел на поле с первых минут и в добавленное к первому тайму время своим пасом вывел на ворота Карселу Гонсалеса, который завершил атаку точным ударом.
Кравец был заменен на 78-й минуте игры, а матч в итоге завершился ничьей 1:1 - "Валенсия" отыгралась сразу после перерыва.
В десяти матчах в составе "Гранады" на счету Кравца теперь два гола и одна голевая передача.
Напомним, ранее гол Кравца принес сборной Украины победу в матче против сборной Финляндии.ZN.UA