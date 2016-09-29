Козлова пробилась в полуфинал турнира в Ташкенте

Украинская теннисистка будет бороться за путевку в финал.

Козлова в шаге от финала в Ташкенте btu.org.ua

Украинкауспешно преодолела стадию 1/4 финала теннисного турнира в Ташкенте (призовой фонд - $ 226,750).

Соперницей Козловой была представительница Швейцарии Стефани Фогель. Украинке хватило по одному брейку в каждом из двух сетов, чтобы одержать уверенную победу со счетом 6:3, 6:3. Стоит отметить, что это уже второй полуфинал для Козловой в текущем сезоне - ранее теннисистка уступила в полуфинале Стамбула Данке Ковинич.

В следующем раунде Козлова сыграет с Каролиной Плишковой из Чехии.

В 1/4 финала также выступала Леся Цуренко, соперницей которой была Нао Хибино. Однако украинка сумела провести на корте лишь первую партию, после чего была вынуждена сняться с матча из-за травмы.

Напомним, ранее Леся Цуренко стала чемпионкой турнира в китайском Гуанчжоу.