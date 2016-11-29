Коваленко признан лучшим игроком 16-го тура Премьер-лиги

За украинского полузащитника "Шахтера" проголосовало две трети экспертов

Коваленко отметился дублем в матче против "Днепра" fpl.ua

Экспертный советназвал лучшего игрока 16-го тура.

Им стал хавбек донецкого "Шахтера" Виктор Коваленко, сделавший дубль в матче против "Днепра". Двадцатилетний полузащитник отличился на 36-й и на 39-й минутах поединка в Днепре.

Победителя выбирал экспертный совет украинской Премьер-лиги, в который вошли Леонид Буряк, Олег Венглинский, Виктор Грачев, Александр Заваров, Александр Денисов, Сергей Кандауров, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Дмитрий Поворознюк, Йожеф Сабо, Александр Сопко и Игорь Цыганык.

В нынешнем первенстве Виктор Коваленко провел 13 матчей, в которых успел отличиться четырьмя голами и одной результативной передачей.

Напомним, матч "Днепр" – "Шахтер" завершился уверенной победой горняков со счетом 2:0.

После 16-и туров чемпионата Украины подопечные Паулу Фонсеки продолжают лидировать в турнирной таблице, опережая "Динамо" на восемь пунктов.