Коваленко дополнительно вызван в сборную Украины

Полузащитник "Шахтера" будет готовиться к матчам против Финляндии и Сербии.
Отметим, что Коваленко получил травму 20 октября в матче Лиги Европы против "Гента" и только два дня назад вернулся к тренировкам в общей группе. В матче четырнадцатого тура УПЛ против "Александрии" полузащитник вышел на замену.
В составе сборной Украины Коваленко провел 9 матчей и пока не отмечался забитыми голами.
Напомним, против Финляндии Украина сыграет 12 ноября в рамках отбора на чемпионат мира. А 15 ноября украинцы проведут товарищеский матч против Сербии.ФФУ