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Коваленко дополнительно вызван в сборную Украины

7 ноября в 11:16

Полузащитник "Шахтера" будет готовиться к матчам против Финляндии и Сербии.

Коваленко сборная
Коваленко приедет в сборную
ФФУ
Андрей Шевченко дополнительно вызвал в сборную Украины полузащитника "Шахтера" Виктора Коваленко, который дополнил озвученный ранее список из 24-х футболистов.

Отметим, что Коваленко получил травму 20 октября в матче Лиги Европы против "Гента" и только два дня назад вернулся к тренировкам в общей группе. В матче четырнадцатого тура УПЛ против "Александрии" полузащитник вышел на замену.

В составе сборной Украины Коваленко провел 9 матчей и пока не отмечался забитыми голами.

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Напомним, против Финляндии Украина сыграет 12 ноября в рамках отбора на чемпионат мира. А 15 ноября украинцы проведут товарищеский матч против Сербии.

По материалам: ФФУ
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Тэги Шевченко сборная Коваленко
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