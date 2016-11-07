Коваленко дополнительно вызван в сборную Украины

Полузащитник "Шахтера" будет готовиться к матчам против Финляндии и Сербии.

Коваленко приедет в сборную ФФУ

Андрей Шевченко дополнительно вызвал в сборную Украины полузащитника "Шахтера" Виктора Коваленко, который дополнил озвученный ранее список из 24-х футболистов

Отметим, что Коваленко получил травму 20 октября в матче Лиги Европы против "Гента" и только два дня назад вернулся к тренировкам в общей группе. В матче четырнадцатого тура УПЛ против "Александрии" полузащитник вышел на замену.

В составе сборной Украины Коваленко провел 9 матчей и пока не отмечался забитыми голами.

Напомним, против Финляндии Украина сыграет 12 ноября в рамках отбора на чемпионат мира. А 15 ноября украинцы проведут товарищеский матч против Сербии.