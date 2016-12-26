Костяк сборной Украины уже сформирован - Шевченко

Наставник сборной при этом даст шанс тем игрокам, которые смогут заявить о себе в клубе.

Шевченко уже определился с основным составом сборной ФФУ

Главный тренердоволен работой, которая позволила сформировать стабильный состав национальной команды.

"Костяк мы уже сформировали. Без этого невозможно было бы начинать работу. В августе мы организовали серьезный ознакомительный сбор, просмотрели большое количество игроков и сделали выводы, понимая, что в дальнейшем времени на радикальные изменения не будет. Дальше действовали, исходя из ситуаций.

Теперь процесс запущен, а получить место в сборной может каждый, кто отлично себя проявит в играх за свой клуб, и главное, будет демонстрировать прогресс на протяжении времени", - цитируют Шевченко "Вести".

Также тренер отметил, что двери для игроков из чемпионата России в дальнейшем будут открыты:

"Право попасть в сборную футболисты зарабатывают своими выступлениями, результатами, уровнем игры. Других критериев нет".

Стоит отметить, что следующий поединок подопечные Андрея Шевченко проведут в сентябре следующего года против Турции.

После четырех туров отборочного турнира к ЧМ-2018 сборная Украины находится на второй строчке в своей группе, отставая от Хорватии на два очка.

Напомним, ранее стало известно о решении Андрея Шевченко отменить зимний сбор национальной команды.