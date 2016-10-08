Костевич выиграла "бронзу" на этапе Кубка мира

Украинка успешно выступила в стрельбе с дистанции 25 метров.
Олимпийская чемпионка Афин выиграла медаль в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 25 метров. Костевич завершила выступления с результатом 26 баллов и пропустила вперед олимпийскую чемпионку Рио Анну Коракаки из Греции, которая выиграла "золото", а также Ким Янгми из Южной Кореи.
Напомним, на Олимпиаде в Рио Костевич не сумела завоевать медаль, неудачно выступив как в стрельбе с дистанции 10 метров, так и на дистанции 25 метров.
Ранее в этом году Костевич одержала победу на этапе Кубка мира в Баку, а также на этапе Кубка мира в Рио-де-Жанейро.ZN.UA