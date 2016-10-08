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Костевич выиграла "бронзу" на этапе Кубка мира

8 октября в 10:51

Украинка успешно выступила в стрельбе с дистанции 25 метров.

Елена Костевич
Костевич стала третьей
НОК Украины
Украинка Елена Костевич завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка мира по стрельбе в итальянской Болонье.

Олимпийская чемпионка Афин выиграла медаль в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 25 метров. Костевич завершила выступления с результатом 26 баллов и пропустила вперед олимпийскую чемпионку Рио Анну Коракаки из Греции, которая выиграла "золото", а также Ким Янгми из Южной Кореи.

Напомним, на Олимпиаде в Рио Костевич не сумела завоевать медаль, неудачно выступив как в стрельбе с дистанции 10 метров, так и на дистанции 25 метров.

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Ранее в этом году Костевич одержала победу на этапе Кубка мира в Баку, а также на этапе Кубка мира в Рио-де-Жанейро.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Костевич стрельба Кубок мира
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