Корралес готов объединить титулы в поединке с Ломаченко

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Хесрил Корралес изъявил желание провести объединительный поединок с украинцем.

Корралес является чемпионом мира по версии WBA во втором полулегком весе BoxingScene

Чемпион мира по версии WBA во втором полулегком весе Хесрил Корралес (21-1, 8 КО) готов драться с обладателем титула WBO в этом же весе(7-1, 5 КО).

"Планируем провести две защиты в этом году. Рассматриваем возможность объединить титулы с Василием Ломаченко, но для этого должно поступить хорошее предложение с их стороны", - сообщает адвокат панамца Лесбия де Мосс.

В прошлом году Корралес сенсационно за два раунда разобрался с японцем Такаши Учиямой, который входил в топ-10 pound-for-pound. В конце года состоялся реванш и Хесрил сумел вырвать победу по очкам в близком поединке с японцем.

Василий Ломаченко в прошлом году провел два поединка. В июне украинец нокаутировал в пятом раунде Романа Мартинеса, а в ноябре защитил свой титул чемпиона мира в Лас-Вегасе, когда досрочно одолел непобедимого претендента из Ямайки Николаса Уолтерса.

Отметим, что нокаут от Ломаченко в бою против пуэрториканца Мартинеса был признан лучшим в 2016-м году по версии ESPN.