Корралес готов объединить титулы в поединке с Ломаченко

Хесрил Корралес изъявил желание провести объединительный поединок с украинцем.
"Планируем провести две защиты в этом году. Рассматриваем возможность объединить титулы с Василием Ломаченко, но для этого должно поступить хорошее предложение с их стороны", - сообщает адвокат панамца Лесбия де Мосс.
В прошлом году Корралес сенсационно за два раунда разобрался с японцем Такаши Учиямой, который входил в топ-10 pound-for-pound. В конце года состоялся реванш и Хесрил сумел вырвать победу по очкам в близком поединке с японцем.
Василий Ломаченко в прошлом году провел два поединка. В июне украинец нокаутировал в пятом раунде Романа Мартинеса, а в ноябре защитил свой титул чемпиона мира в Лас-Вегасе, когда досрочно одолел непобедимого претендента из Ямайки Николаса Уолтерса.
Отметим, что нокаут от Ломаченко в бою против пуэрториканца Мартинеса был признан лучшим в 2016-м году по версии ESPN.sportarena.com