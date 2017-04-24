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Коркишко признан лучшим игроком 26-го тура Премьер-лиги

24 апреля в 13:23

Нападающий помог "Черноморцу" обыграть "Зарю".

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Коркишко стал лучшим в минувшем туре
fpl.ua
Форвард одесского "Черноморца" Дмитрий Коркишко признан лучшим игроком 26-го тура украинской Премьер-лиги. Об этом сообщил официальный сайт турнира.

В поединке с "Зарей" 26-летний Коркишко забил оба мяча в ворота луганчан и стал главным героем поединка, который завершился победой одесситов со счетом 2:1.

"Черноморец" одержал уже третью победу в последних четырех матчах.

В состав экспертного совета вошли Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Виктор Грачев, Вадим Мисюра, Геннадий Орбу, Игорь Цыганык, Дмитрий Поворознюк, Игорь Шуховцев, Александр Сопко и Александр Денисов.

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Напомним, лучшим игроком 25-го тура УПЛ был признан полузащитник "Динамо" Денис Гармаш.

По материалам: fpl.ua
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Тэги футбол Черноморец УПЛ Коркишко
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