Коркишко признан лучшим игроком 26-го тура Премьер-лиги

Нападающий помог "Черноморцу" обыграть "Зарю".

Коркишко стал лучшим в минувшем туре fpl.ua

Форвард одесского "Черноморца" Дмитрий Коркишко признан лучшим игроком. Об этом сообщил официальный сайт турнира.

В поединке с "Зарей" 26-летний Коркишко забил оба мяча в ворота луганчан и стал главным героем поединка, который завершился победой одесситов со счетом 2:1.

"Черноморец" одержал уже третью победу в последних четырех матчах.

В состав экспертного совета вошли Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Виктор Грачев, Вадим Мисюра, Геннадий Орбу, Игорь Цыганык, Дмитрий Поворознюк, Игорь Шуховцев, Александр Сопко и Александр Денисов.

Напомним, лучшим игроком 25-го тура УПЛ был признан полузащитник "Динамо" Денис Гармаш.