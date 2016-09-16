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"Коньяспор" - "Шахтер": лучшие фото матча

16 сентября в 13:17

"Горняки" добыли первые три очка в своей группе.

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Фото ФК Шахтер

Донецкий "Шахтер" стартовал в групповом этапе Лиги Европы. Подопечные Паулу Фонсеки в Турции минимально обыграли "Коньяспор".

В целом подопечные Пауло Фонсеки намного чаще контролировали мяч и имели достаточное количество моментов для взятия ворот. Особенно это было заметно во втором тайме. На 76-й минуте Феррейра из пределов вратарской площади головой замкнул навес Бутко - этот мяч остался единственным в матче, а хозяева не сумели ответить ничем по-настоящему опасным.

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Напомним, следующий матч Лиги Европы "Шахтер" проведет 29 сентября - "горняки" будут принимать "Брагу".

По материалам: ФК Шахтер
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Тэги Шахтер Коньяспор фото футбол матч Лига Европы
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