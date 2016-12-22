Контракт "Шахтера" с "Ареной Львов" действует до июня 2017-го года – СМИ

Донецкий клуб не разрывал действующее соглашение со стадионом.

"Шахтер" играет на "Арене Львов" с лета 2014-го года ФК Шахтер

Контрактостается в силе и будет действовать до июня 2017 года, а руководство "горняков" не разрывало действующий контракт с "Ареной Львов". Об этом сообщает "Комсомольская правда в Украине"

Напомним, что с июля 2014-го года, в связи с началом боевых действий на востоке Украины, "Шахтер" вынужден проводить свои поединки вне "Донбасс Арены".

За два с половиной года донецкая команда успела сыграть домашние игры во Львове, Черкассах, Киеве, Одессе, Запорожье и в Харькове. Все домашние поединки в еврокубках "оранжево-черные" проводили на львовской "Арене Львов".

Ранее сообщалось, что в 2017-м году "Шахтер" переедет в Харьков, где "горняки" уже успели провести два поединка чемпионата Украины.

Первую домашнюю встречу в новом году "Шахтер проведет 23-го февраля в рамках ответной игры 1/16 финала Лиги Европы против испанской "Сельты".