Коноплянка выставил на благотворительный аукцион футболку "Севильи"

Украинский футболист решил помочь девушке из Днепропетровской области.

Коноплянка решил помочь соотечественнице twitter.com/s04

Полузащитник "Шальке" и сборной Украины Евгений Коноплянка выставил нафутболку "Севильи", в которой забил гол в матче Суперкубка УЕФА против "Реала".

Целью аукциона является сбор средств для девушки, больной раком. Стартовая цена лота - 100 долларов. Аукцион будет проходить на официальных страницах футболиста в Facebook и Instagram до вечера 5 мая.

"Друзья, наша помощь нужна 32-летней Михеевой Наташе из Днепропетровской области. Диагноз: Cr ovariorum St3 T3N0M0 (рак 3 стадии), прошла 10 процедур химиотерапии. Наташа не в силах оплатить дорогостоящее постоянное лечение и препараты из заграницы", - написал Коноплянка.

Instagram

Напомним, ранее Евгений Коноплянка установил уникальный рекорд в Лиге Европы.