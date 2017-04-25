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Коноплянка выставил на благотворительный аукцион футболку "Севильи"

25 апреля в 14:58

Украинский футболист решил помочь девушке из Днепропетровской области.

Евгений Коноплянка
Коноплянка решил помочь соотечественнице
twitter.com/s04
Полузащитник "Шальке" и сборной Украины Евгений Коноплянка выставил на аукцион футболку "Севильи", в которой забил гол в матче Суперкубка УЕФА против "Реала".

Целью аукциона является сбор средств для девушки, больной раком. Стартовая цена лота - 100 долларов. Аукцион будет проходить на официальных страницах футболиста в Facebook и Instagram до вечера 5 мая.

"Друзья, наша помощь нужна 32-летней Михеевой Наташе из Днепропетровской области. Диагноз: Cr ovariorum St3 T3N0M0 (рак 3 стадии), прошла 10 процедур химиотерапии. Наташа не в силах оплатить дорогостоящее постоянное лечение и препараты из заграницы", - написал Коноплянка.

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Instagram
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Напомним, ранее Евгений Коноплянка установил уникальный рекорд в Лиге Европы.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Коноплянка футбол Севилья
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