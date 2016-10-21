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Коноплянка принес победу "Шальке" в матче Лиги Европы

21 октября в 00:28

Украинский полузащитник стал главным героем поединка с "Краснодаром".

Коноплянка
Коноплянка стал героем матча
Facebook/FC Schalke
Футболист сборной Украины Евгений Коноплянка принес победу "Шальке" в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы против российского "Краснодара".

Украинец начал поединок в старте, а уже на 10-й минуте воспользовался отскоком мяча и мощно пробил слета без шансов для вратаря. Стоит отметить, что этот гол стал первым для Коноплянки в составе "Шальке" и единственным в матче.

В итоге полузащитник был заменен на 67-й минуте встречи. Гельзенкирхенцы одержали уже третью подряд победу и возглавляют группу I.

 

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Напомним, "Шальке" взял Коноплянку в аренду у "Севильи" на один сезон с опцией выкупа за 14-16 миллионов евро.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Коноплянка футбол Шальке Краснодар матч
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