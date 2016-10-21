Коноплянка принес победу "Шальке" в матче Лиги Европы

Украинский полузащитник стал главным героем поединка с "Краснодаром".
Украинец начал поединок в старте, а уже на 10-й минуте воспользовался отскоком мяча и мощно пробил слета без шансов для вратаря. Стоит отметить, что этот гол стал первым для Коноплянки в составе "Шальке" и единственным в матче.
В итоге полузащитник был заменен на 67-й минуте встречи. Гельзенкирхенцы одержали уже третью подряд победу и возглавляют группу I.
Первый гол Евгения Коноплянки за Шальке #Коноплянка #SportArena https://t.co/MckNgZ0XYr— SportArena (@sportarenacom) 20 октября 2016 г.
Напомним, "Шальке" взял Коноплянку в аренду у "Севильи" на один сезон с опцией выкупа за 14-16 миллионов евро.ZN.UA