Коноплянка принес победу "Шальке" в матче Лиги Европы

Украинский полузащитник стал главным героем поединка с "Краснодаром".

Коноплянка стал героем матча Facebook/FC Schalke

Футболист сборной Украиныпринес победу "Шальке" в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы против российского "Краснодара".

Украинец начал поединок в старте, а уже на 10-й минуте воспользовался отскоком мяча и мощно пробил слета без шансов для вратаря. Стоит отметить, что этот гол стал первым для Коноплянки в составе "Шальке" и единственным в матче.

В итоге полузащитник был заменен на 67-й минуте встречи. Гельзенкирхенцы одержали уже третью подряд победу и возглавляют группу I.

Напомним, "Шальке" взял Коноплянку в аренду у "Севильи" на один сезон с опцией выкупа за 14-16 миллионов евро.