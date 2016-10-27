Топ Новости
<
>

Коноплянка оформил дубль за "Шальке" в Кубке Германии

27 октября в 00:24

Украинский полузащитник стал героем матча с "Нюрнбергом".

Коноплянка
Коноплянка забил уже три гола за "Шальке"
schalke04.de
Футболист сборной Украины Евгений Коноплянка забил два гола за "Шальке" в матче 1/16 финала Кубка Германии против "Нюрнберга".

Украинец начал поединок в старте, а уже на 20-й минуте пяткой замкнул подачу с углового. В концовке первого тайма полузащитник снова отличился после подачи с углового, удачно сыграв на добивании. Поединок в итоге завершился победой гельзенкирхенцев со счетом 3:2.

 

 

Напомним, свой первый гол за "Шальке" Евгений Коноплянка забил в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы против российского "Краснодара".

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Коноплянка футбол Шальке Нюрнберг
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
Курс валют
USD 25.58
EUR 27.95
Последние новости