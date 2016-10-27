Коноплянка оформил дубль за "Шальке" в Кубке Германии

Украинский полузащитник стал героем матча с "Нюрнбергом".
Украинец начал поединок в старте, а уже на 20-й минуте пяткой замкнул подачу с углового. В концовке первого тайма полузащитник снова отличился после подачи с углового, удачно сыграв на добивании. Поединок в итоге завершился победой гельзенкирхенцев со счетом 3:2.
Евгений #Коноплянка снова забивает за Шальке! #Konoplyanka #Schakle #SportArena pic.twitter.com/A6JW63WXY1— SportArena (@sportarenacom) 26 октября 2016 г.
#Коноплянка делает дубль! #Konoplyanka #Schalke #SportArena pic.twitter.com/UQPKJKZjOK— SportArena (@sportarenacom) 26 октября 2016 г.
Напомним, свой первый гол за "Шальке" Евгений Коноплянка забил в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы против российского "Краснодара".ZN.UA