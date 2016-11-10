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Коноплянка не поможет сборной Украины в матчах с Финляндией и Сербией

10 ноября в 12:13

Полузащитник получил травму и не выйдет на поле в ближайших поединках.

Коноплянка
Коноплянка выбыл на две недели
Динамомания
Лидер сборной Украины Евгений Коноплянка получил травму на тренировке и не сыграет в матче квалификации на чемпионат мира-2018 против сборной Финляндии, а также в товарищеской игре против сборной Сербии. Об этом сообщает Tribuna.com.

Восстановление футболиста "Шальке", который получил мышечную травму, займет порядка двух недель. Украинец не поможет не только сборной, но и своему клубу в поединке Бундеслиги против "Вольфсбурга".

В настоящий момент к предстоящим поединкам готовятся 24 футболиста: к первоначальному списку наставник команды Андрей Шевченко добавил Виктора Коваленко из "Шахтера".

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"Желто-синие", напомним, сыграют против финнов 12 ноября в Одессе, а против сербов - 15 ноября в Харькове.

По материалам: Tribuna.com
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Тэги Коноплянка сборная футбол
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