Коноплянка не поможет сборной Украины в матчах с Финляндией и Сербией

Полузащитник получил травму и не выйдет на поле в ближайших поединках.
Восстановление футболиста "Шальке", который получил мышечную травму, займет порядка двух недель. Украинец не поможет не только сборной, но и своему клубу в поединке Бундеслиги против "Вольфсбурга".
В настоящий момент к предстоящим поединкам готовятся 24 футболиста: к первоначальному списку наставник команды Андрей Шевченко добавил Виктора Коваленко из "Шахтера".
"Желто-синие", напомним, сыграют против финнов 12 ноября в Одессе, а против сербов - 15 ноября в Харькове.Tribuna.com