Коноплянка не поможет сборной Украины в матчах с Финляндией и Сербией

Полузащитник получил травму и не выйдет на поле в ближайших поединках.

Коноплянка выбыл на две недели Динамомания

Лидер сборной Украиныполучил травму на тренировке и не сыграет в матче квалификации на чемпионат мира-2018 против сборной Финляндии, а также в товарищеской игре против сборной Сербии. Об этом сообщает Tribuna.com.

Восстановление футболиста "Шальке", который получил мышечную травму, займет порядка двух недель. Украинец не поможет не только сборной, но и своему клубу в поединке Бундеслиги против "Вольфсбурга".

В настоящий момент к предстоящим поединкам готовятся 24 футболиста: к первоначальному списку наставник команды Андрей Шевченко добавил Виктора Коваленко из "Шахтера".

"Желто-синие", напомним, сыграют против финнов 12 ноября в Одессе, а против сербов - 15 ноября в Харькове.