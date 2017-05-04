Коноплянка может продолжить карьеру в "Фенербахче" - СМИ

Немецкий "Шальке" не планирует оставлять в команде украинского футболиста.
Сумма трансфера может составить порядка 10 миллионов евро. Стоит отметить, что права на игрока принадлежат испанской "Севильи", а полузащитник выступает на правах аренды за "Шальке". В соглашение включена опция обязательного выкупа футболиста за 12,5 миллиона евро. Таким образом, после полноценного трансфера немецкий клуб намерен сразу продать Коноплянку.
В текущем сезоне на счету Евгения Коноплянки шесть голов и одна результативная передача в 24 матчах за "кобальтовых" во всех турнирах. При этом украинец остается резервистом команды.
Напомним, ранее Коноплянка выставил на благотворительный аукцион футболку "Севильи".Bild