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Коноплянка может продолжить карьеру в "Фенербахче" - СМИ

4 мая в 13:45

Немецкий "Шальке" не планирует оставлять в команде украинского футболиста.

Коноплянка
Коноплянка может оказаться в Турции
ФФУ
Полузащитник сборной Украины и "Шальке" Евгений Коноплянка может продолжить карьеру в турецком "Фенербахче". Об этом сообщает Bild.

Сумма трансфера может составить порядка 10 миллионов евро. Стоит отметить, что права на игрока принадлежат испанской "Севильи", а полузащитник выступает на правах аренды за "Шальке". В соглашение включена опция обязательного выкупа футболиста за 12,5 миллиона евро. Таким образом, после полноценного трансфера немецкий клуб намерен сразу продать Коноплянку.

В текущем сезоне на счету Евгения Коноплянки шесть голов и одна результативная передача в 24 матчах за "кобальтовых" во всех турнирах. При этом украинец остается резервистом команды.

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Напомним, ранее Коноплянка выставил на благотворительный аукцион футболку "Севильи".

По материалам: Bild
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Тэги Коноплянка футбол Шальке Фенербахче
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