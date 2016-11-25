Коноплянка и Срна вошли в команду недели Лиги Европы

Один представитель украинского чемпионата и один футболист сборной Украины - в числе лучших по итогам минувшего тура еврокубка.
Коноплянка помог гельзенкирхенскому клубу одержать победу над "Ниццей", записав на свой счет один из двух голов немцев в ворота французов. Срна, в свою очередь, отдал голевую передачу в поединке с "Коньяспором", который завершился победой "горняков" со счетом 4:0.
Результаты всех матчей дня 24 ноября.
Напомним, донецкий "Шахтер" досрочно гарантировал себе место в плей-офф Лиги Европы, одержав уже пять побед подряд на групповом этапе турнира.uefa.com