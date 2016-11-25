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Коноплянка и Срна вошли в команду недели Лиги Европы

25 ноября в 11:27

Один представитель украинского чемпионата и один футболист сборной Украины - в числе лучших по итогам минувшего тура еврокубка.

Дарио Срна
Срна стал одним из героев недели
ФК Шахтер
УЕФА представила символическую сборную лучших футболистов по итогам пятого тура группового этапа Лиги Европы. В нее вошли вингер "Шальке" и сборной Украины Евгений Коноплянка, а также капитан "Шахтера" Дарио Срна.

Коноплянка помог гельзенкирхенскому клубу одержать победу над "Ниццей", записав на свой счет один из двух голов немцев в ворота французов. Срна, в свою очередь, отдал голевую передачу в поединке с "Коньяспором", который завершился победой "горняков" со счетом 4:0.

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uefa.com
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Результаты всех матчей дня 24 ноября.

Напомним, донецкий "Шахтер" досрочно гарантировал себе место в плей-офф Лиги Европы, одержав уже пять побед подряд на групповом этапе турнира.

По материалам: uefa.com
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Тэги Лига Европы Срна Коноплянка футбол матч
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