Коноплянка и Шахов отметились голами в Лиге Европы

Украинцы помогли своим командам победить в очередных еврокубковых матчах.
Команда Коноплянки обыграла французскую "Ниццу" (2:0), а украинский вингер на 14-й минуте воспользовался ошибкой вратаря и отправил мяч в пустые ворота. Это уже четвертый гол Коноплянки в футболке немецкого клуба во всех турнирах.
Гол Евгения Коноплянки Ницце https://t.co/KnsFgFvNP2— SportArena (@sportarenacom) 24 листопада 2016 р.
ПАОК на выезде встречался с итальянской "Фиорентиной" и одержал победу со счетом 3:2. Один из мячей в составе гостей на свой счет записал Евгений Шахов - для 25-летнего футболиста это был дебютный гол за греков.
Гол Евгения Шахова Фиорентине https://t.co/R6gcLZiKY4— SportArena (@sportarenacom) 24 листопада 2016 р.
Напомним, права на Евгения Коноплянку принадлежат испанской "Севилье", которая отдала украинца в аренду. Евгений Шахов перешел в ПАОК из "Днепра" в статусе свободного агента.