Коноплянка и Шахов отметились голами в Лиге Европы

Украинцы помогли своим командам победить в очередных еврокубковых матчах.

Коноплянка забил четвертый гол за "Шальке" schalke04.de

Полузащитник "Шальке"и еще один футболист средней линии сборной Украины Евгений Шахов из ПАОКа отметились забитыми мячами в Лиге Европы.

Команда Коноплянки обыграла французскую "Ниццу" (2:0), а украинский вингер на 14-й минуте воспользовался ошибкой вратаря и отправил мяч в пустые ворота. Это уже четвертый гол Коноплянки в футболке немецкого клуба во всех турнирах.

ПАОК на выезде встречался с итальянской "Фиорентиной" и одержал победу со счетом 3:2. Один из мячей в составе гостей на свой счет записал Евгений Шахов - для 25-летнего футболиста это был дебютный гол за греков.

Напомним, права на Евгения Коноплянку принадлежат испанской "Севилье", которая отдала украинца в аренду. Евгений Шахов перешел в ПАОК из "Днепра" в статусе свободного агента.