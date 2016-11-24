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Коноплянка и Шахов отметились голами в Лиге Европы

24 ноября в 22:38

Украинцы помогли своим командам победить в очередных еврокубковых матчах.

Коноплянка
Коноплянка забил четвертый гол за "Шальке"
schalke04.de
Полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка и еще один футболист средней линии сборной Украины Евгений Шахов из ПАОКа отметились забитыми мячами в Лиге Европы.

Команда Коноплянки обыграла французскую "Ниццу" (2:0), а украинский вингер на 14-й минуте воспользовался ошибкой вратаря и отправил мяч в пустые ворота. Это уже четвертый гол Коноплянки в футболке немецкого клуба во всех турнирах.

 

ПАОК на выезде встречался с итальянской "Фиорентиной" и одержал победу со счетом 3:2. Один из мячей в составе гостей на свой счет записал Евгений Шахов - для 25-летнего футболиста это был дебютный гол за греков.

 

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Напомним, права на Евгения Коноплянку принадлежат испанской "Севилье", которая отдала украинца в аренду. Евгений Шахов перешел в ПАОК из "Днепра" в статусе свободного агента.

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Тэги Шахов Коноплянка Шальке ПАОК футбол Лига Европы
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