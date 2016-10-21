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Коноплянка и Марлос попали в символическую сборную тура в Лиге Европы

21 октября в 13:28

Игроки "Шальке" и "Шахтера" помогли своим командам одержать победы.

Евгений Коноплянка
Коноплянка забил свой первый гол за "Шальке"
twitter.com/s04
Украинский полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка и бразильский хавбек "Шахтера" Марлос включены в символическую сборную третьего тура группового этапа Лиги Европы по версии УЕФА.

Коноплянка принес "Шальке" победу в выездном матче с "Краснодаром" - гол украинца остался единственным в матче. А Марлос помог "Шахтеру" разгромить "Гент" (5:0), отдав две голевые передачи.

Также в символическую сборную тура вошли два экс-игрока "Днепра" - Жулиано, который выступает за "Зенит", и Никола Калинич, который представляет "Фиорентину".

Символическая сборная тура

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Результаты всех матчей третьего тура группового этапа Лиги Европы.

По материалам: uefa.com
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Тэги Коноплянка Марлос Лига Европы Шальке Шахтер
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