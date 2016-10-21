Коноплянка и Марлос попали в символическую сборную тура в Лиге Европы

Игроки "Шальке" и "Шахтера" помогли своим командам одержать победы.
Коноплянка принес "Шальке" победу в выездном матче с "Краснодаром" - гол украинца остался единственным в матче. А Марлос помог "Шахтеру" разгромить "Гент" (5:0), отдав две голевые передачи.
Также в символическую сборную тура вошли два экс-игрока "Днепра" - Жулиано, который выступает за "Зенит", и Никола Калинич, который представляет "Фиорентину".
Символическая сборная тура
Результаты всех матчей третьего тура группового этапа Лиги Европы.uefa.com