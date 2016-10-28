Команда Усика сделала предложения о бое двум полякам - СМИ

Кшиштоф Влодарчик или Матеуш Мастернак могут стать следующим соперником украинского чемпиона.
Как сообщает польский боксерский инсайдер Матеуш Борек, экс-чемпион мира Влодарчик отнесся к предложению без особого энтузиазма, так как планирует бороться за другой пояс - по версии IBF. Реакция Мастернака пока неизвестна.
Отметим, что команда Усика планирует провести бой 17 декабря в американском Инглвуде. Бой в таком случае может состояться в андеркарте возвращения на ринг легендарного Бернарда Хопкинса, который встретится с Джо Смитом.
Напомним, ранее в СМИ также сообщалось о том, что следующим соперником Усика может стать непобедимый американец Майкл Хантер-младший (12-0, 8 КО).boxingnews.com.ua