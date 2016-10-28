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Команда Усика сделала предложения о бое двум полякам - СМИ

28 октября в 16:51

Кшиштоф Влодарчик или Матеуш Мастернак могут стать следующим соперником украинского чемпиона.

Усик
Усик проведет бой в декабре
K2 Promotions
Команда чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе Александра Усика (10-0, 9 КО) сделала предложение о проведении поединка двум польским боксерам: Кшиштофу Влодарчику (51-3-1, 37 КО) и Матеушу Мастернаку (37-4, 26 КО).

Как сообщает польский боксерский инсайдер Матеуш Борек, экс-чемпион мира Влодарчик отнесся к предложению без особого энтузиазма, так как планирует бороться за другой пояс - по версии IBF. Реакция Мастернака пока неизвестна.

Отметим, что команда Усика планирует провести бой 17 декабря в американском Инглвуде. Бой в таком случае может состояться в андеркарте возвращения на ринг легендарного Бернарда Хопкинса, который встретится с Джо Смитом.

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Напомним, ранее в СМИ также сообщалось о том, что следующим соперником Усика может стать непобедимый американец Майкл Хантер-младший (12-0, 8 КО).

По материалам: boxingnews.com.ua
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Тэги Усик бокс Влодарчик Мастернак
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