Команда Усика сделала предложения о бое двум полякам - СМИ

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Кшиштоф Влодарчик или Матеуш Мастернак могут стать следующим соперником украинского чемпиона.

Усик проведет бой в декабре K2 Promotions

(10-0, 9 КО)

(51-3-1, 37 КО)

(37-4, 26 КО)

Команда чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе Александра Усика сделала предложение о проведении поединка двум польским боксерам: Кшиштофу Влодарчикуи Матеушу Мастернаку

Как сообщает польский боксерский инсайдер Матеуш Борек, экс-чемпион мира Влодарчик отнесся к предложению без особого энтузиазма, так как планирует бороться за другой пояс - по версии IBF. Реакция Мастернака пока неизвестна.

Отметим, что команда Усика планирует провести бой 17 декабря в американском Инглвуде. Бой в таком случае может состояться в андеркарте возвращения на ринг легендарного Бернарда Хопкинса, который встретится с Джо Смитом.

Напомним, ранее в СМИ также сообщалось о том, что следующим соперником Усика может стать непобедимый американец Майкл Хантер-младший (12-0, 8 КО).