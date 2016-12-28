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Коломоец покинул "Ворсклу" – СМИ

28 декабря в 16:00

Нападающий Юрий Коломоец получил статус свободного агента.

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Юрий Коломоец (в центре) в текущем сезоне забил 7 мячей
Один из лидеров полтавского клуба Юрий Коломоец уже разорвал свои отношения с "Ворсклой" и рассматривает новые варианты продолжения карьеры из Польши, Беларуси и Казахстана.

По информации Sport Arena, "Ворскла" и Юрий Коломоец уже попрощались друг с другом, и сейчас форвард находится в статусе свободного агента.

Юрий Коломоец оказался в "Ворскле" в декабре 2015-го, перейдя из "Александрии". В весенней части сезона 2015/2016 футболист провел за полтавчан 10 матчей в УПЛ и Кубке Украины, забив 2 мяча.

В текущем сезоне нападающий принял участие в 14-ти матчах чемпионата и Кубка Украины, забив 7 мячей. Этот результат позволил стать Коломойцу лучшим бомбардиром Ворсклы в осенней части сезона.

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Ранее стало известно, что "Ворскла" рассталась с защитниками Алексеем Дитятьевым и Андреем Пилявским.

По материалам: sportarena.com
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Тэги Ворскла футбол Коломоец
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