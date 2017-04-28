Клубы УПЛ поддержали новый формат чемпионата

Не проголосовала за изменения только одна команда.
"Большинство клубов поддержали предложенный формат и план календарь чемпионата, но это будет оформлено официально решением Общих сборов, а потом отправлено клубам и в Исполком ФФУ. Только один клуб не поддержал предложенный формат, а план календарь поддержали 75% клубов", - сказал Дикий в интервью телеканалу "Футбол 1".
В дальнейшем решение Общих сборов УПЛ будет отправлено в Федерацию футбола Украины, а новый формат должен утвердить Исполком.
Руководство УПЛ предложило сохранить на следующий сезон 12 участников, а также добавить матчи плей-офф за право играть в элитном дивизионе для 10-й и 11-й команд турнирной таблицы.
Напомним, ранее рассматривались пять вариантов формата на новый сезон.Футбол 1