Клубы из Нидерландов, Бельгии и еще ряда стран хотят создать Северную Европейскую лигу

"Аякс", "Копенгаген", "Андерлехт" и другие клубы могут организовать свой чемпионат в 2021 году.

Северная Европейская лига может стартовать в 2021 году The Sun

Ведущие клубы Нидерландов, Бельгии, Дании, Норвегии, Шотландии и Швеции хотят создать Северную Европейскую лигу в 2021 году.

Участие в новом турнире могут принять такие клубы как "Аякс", ПСВ, "Фейенорд", "Андерлехт", "Брюгге", "Селтик", "Копенгаген", "Рейнджерс", "Русенборг" и "Мальме".

"Это действительно так. Если мы не примем меры сейчас, то самые большие клубы только будут становиться сильнее и больше, а таким клубам, как наш, будет очень тяжело. Поэтому мы должны искать альтернативные варианты для "Копенгагена" для выступлений на международном уровне. Пока сложно говорить о каких-либо моделях, но мы открыты к обсуждению данной темы", - рассказал директор "Копенгагена" Андерс Хоршольт.

Напомним, ранее стало известно о том, что в 2018 году реформа ждет Лигу чемпионов - УЕФА увеличит квоты топ-чемпионатов на участие в турнире.