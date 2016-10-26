Кличко собирается провести "еще несколько больших боев"

Бывший чемпион мира не думает о завершении карьеры.

Кличко не намерен завершать карьеру facebook.com/KlitschkoOfficial

Украинский боксер супертяжелого весауже не выйдет на ринг в этом году, однако в планы 40-летнего спортсмена завершение карьеры не входит. Об этом он заявил в комментарии газете Bild:

"Я не задумывался о завершении карьеры. Даже после поражения от Фьюри и потери всех поясов. Буду продолжать, пока смогу показывать хороший бокс, а также сохранять здоровье и мотивацию. Болельщики увидят еще несколько больших и эффектных боев с моим участием. Поединок с Джошуа в будущем станет одним из самых крупных в супертяжелом весе за много лет", - сказал Владимир.

"Мой брат Виталий провел свой последний бой в 41 год. При этом закончить он решил только после ухода в политику".

Напомним, Владимир Кличко получил травму, из-за которой не сможет выйти на ринг 10 декабря, как планировалось ранее. Теперь бой между украинцем и чемпионом мира по версии IBF Энтони Джошуа может состояться в 2017 году. Также потенциальными соперниками Кличко-младшего являются австралиец Лукас Браун и россиянин Александр Устинов.

Напомним, 29 октября Кличко должен был провести второй бой против Тайсона Фьюри, но из-за психологических проблем британского боксера реванш был отменен. Таким образом, Фьюри во второй раз отменил проведение реванша, а позже оставил свои пояса вакантными.