Кличко считает Джошуа своей копией

Британский чемпион напоминает украинскому ветерану самого себя.

Владимир Кличко одержим задачей победить Сегодня

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко (64-4, 54 КО) признался, что его следующий соперник(18-0, 18 КО) напоминает украинцу самого себя.

"Мы похожи, в том числе и размерами. У нас примерно одинаковая длина рук. Бицепс? Возможно, в этой узкой футболке он смотрится у Джошуа отлично. Ударная сила - нам даже нечего говорить об этом. Мы похожи во многом. Подготовка, тренировочный лагерь, питание. Чем больше я смотрю на Джошуа, тем больше считаю его своей копией. Немного другой, но все-таки копией", - сказал Кличко в эфире программы Gloves Are Off на Sky Sports.

"Я одержим своей целью - поднять руки после боя и покинуть ринг победителем. В поединке с Фьюри я получил ценный опыт, хоть и не удовлетворен исходом. Одержимость проникла в мое сердце и мой разум. Мне это нравится".

Поединок Кличко - Джошуа пройдет в Лондоне на "Уэмбли" 29 апреля. На кону будут стоять пояса чемпиона мира по версиям IBF и IBO, а также титул WBA Super.

Ранее сообщалось, что Джошуа заработает за бой с Кличко 12 миллионов евро.