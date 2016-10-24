Кличко получил травму и не выйдет на ринг 10 декабря - СМИ

Поединок украинского боксера вновь будет перенесен.
Подробности о травме пока неизвестны, но по информации одного из источников, Кличко травмировал икроножную мышцу. Такая же травма была у украинского боксера в прошлом году, из-за чего бой с Фьюри был перенесен.
Напомним, 29 октября Кличко должен был провести второй бой против Тайсона Фьюри, но из-за психологических проблем британского боксера реванш был отменен. Таким образом, Фьюри во второй раз отменил проведение реванша, а позже оставил свои пояса вакантными.
После повторного отказа Фьюри Кличко приступил к поискам нового соперника. Возможными соперниками украинца являются Энтони Джошуа и Лукас Браун. В первом случае на кону будет стоять титул чемпиона по версии IBF, которым владеет британец, а во втором - вакантный пояс WBA.
Следующий бой Кличко должен был провести 10 декабря. Но теперь, как сообщает ESPN, бой за титул может состояться не раньше 2017 года.ESPN