Кличко пока не принял решение о реванше с Джошуа

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Кличко поздравил Джошуа с победой facebook.com/KlitschkoOfficial

Вчера, 29 апреля, в Лондоне состоялся поединок, в котором британец Энтони Джошуаукраинского боксера Владимира Кличко в одиннадцатом раунде. На кону боя стояли пояса чемпиона мира по версиям IBF и IBO в супертяжелом весе, а также пояс WBA Super.

"Надеюсь, бой всем понравился. Сегодня победил лучший. Это было великолепное событие для бокса. Сражались джентльмены, и Джошуа сегодня был лучше меня. Очень жаль, что у меня не получилось, я рассчитывал победить. Слова уважения Энтони. Поздравляю", - цитирует Владимира "Братство Кличко".

"Конечно, в контракте есть возможность организации матча-реванша. Но вначале хочу проанализировать, что же, черт побери, произошло. Я хотел поднять руку вверх в качестве победителя, но вместо этого проиграл уже второй бой подряд".

Энтони Джошуа - Владимир Кличко: ключевые моменты, обзор боя.