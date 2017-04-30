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Кличко пока не принял решение о реванше с Джошуа

30 апреля в 11:27

Украинец не знает, выйдет ли на ринг против британского чемпиона во второй раз.

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Кличко поздравил Джошуа с победой
facebook.com/KlitschkoOfficial
Вчера, 29 апреля, в Лондоне состоялся поединок, в котором британец Энтони Джошуа нокаутировал украинского боксера Владимира Кличко в одиннадцатом раунде. На кону боя стояли пояса чемпиона мира по версиям IBF и IBO в супертяжелом весе, а также пояс WBA Super.

"Надеюсь, бой всем понравился. Сегодня победил лучший. Это было великолепное событие для бокса. Сражались джентльмены, и Джошуа сегодня был лучше меня. Очень жаль, что у меня не получилось, я рассчитывал победить. Слова уважения Энтони. Поздравляю", - цитирует Владимира "Братство Кличко".

"Конечно, в контракте есть возможность организации матча-реванша. Но вначале хочу проанализировать, что же, черт побери, произошло. Я хотел поднять руку вверх в качестве победителя, но вместо этого проиграл уже второй бой подряд".

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Тэги Кличко Джошуа бокс бой
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