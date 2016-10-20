Кличко откажется от боя с Джошуа

Украинец, скорее всего, будет боксировать за пояс WBA против австралийца Брауна.

Кличко хочет драться за титул WBA Братство Кличко

Владимир Кличко откажется от боя с чемпионом мира по версии IBF Энтони Джошуа. Об этом сообщил промоутер британского боксера Эдди Херн.

"Думаю, он выберет более легкий бой за титул WBA. Он в таком положении, в котором, думаю, деньги для него не имеют значения. В финансовом плане для него наиболее выгоден сейчас бой против Энтони Джошуа. Но какая для него разница, если он получит на 5 миллионов меньше за бой с Лукасом Брауном или Александром Устиновым?

Мы провели почти три недели в переговорах о контракте, все было улажено. Мы сказали: "Окей, мы счастливы, тот же контракт, но бой только за титул IBF". Но они хотели бой за титул WBA", - сказал Херн.

Вероятней всего, следующим соперником украинца станет 37-летний австралиец Браун, который одержал 24 победы в 24 боях, а на кону будет стоять пояс WBA. Об этом сообщает авторитетное немецкое издание Bild.

Напомним, 29 октября Кличко должен был провести бой против Тайсона Фьюри, но из-за психологических проблем британского боксера реванш был отменен. Таким образом, Фьюри во второй раз отменил проведение реванша, а позже оставил свои пояса вакантными. Читайте также: Бой Кличко и Джошуа находится под угрозой срыва

Промоутер Кличко Бернд Бенте заявил, что следующий бой украинец проведет 10 декабря.