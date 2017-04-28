Джошуа оказался тяжелее Кличко на традиционной процедуре взвешивания

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Украинский боксер не выглядит крупнее своего следующего соперника.

Кличко оказался легче Джошуа на 4 кг Tribuna.com

В Лондоне состоялась официальная процедура взвешивания передчемпиона мира по версии IBF в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) и украинского ветерана Владимира Кличко (64-4, 54 КО).

Украинец показал на весах результат в 109,1 кг, а британец - 113,4 кг. Стоит отметить, что это самый высокий вес в карьере Джошуа.

Поединок Кличко - Джошуа пройдет в Лондоне на "Уэмбли" 29 апреля. На кону будут стоять пояса чемпиона мира по версиям IBF и IBO, а также титул WBA Super. В последний раз Кличко-младший выходил на ринг в ноябре 2015 года, когда сенсационно уступил Тайсону Фьюри и потерял все свои чемпионские пояса.

Напомним, ранее сообщалось, что букмекеры отдают предпочтение Джошуа в предстоящем поединке.