Джошуа оказался тяжелее Кличко на традиционной процедуре взвешивания

Украинский боксер не выглядит крупнее своего следующего соперника.
Украинец показал на весах результат в 109,1 кг, а британец - 113,4 кг. Стоит отметить, что это самый высокий вес в карьере Джошуа.
Поединок Кличко - Джошуа пройдет в Лондоне на "Уэмбли" 29 апреля. На кону будут стоять пояса чемпиона мира по версиям IBF и IBO, а также титул WBA Super. В последний раз Кличко-младший выходил на ринг в ноябре 2015 года, когда сенсационно уступил Тайсону Фьюри и потерял все свои чемпионские пояса.
Напомним, ранее сообщалось, что букмекеры отдают предпочтение Джошуа в предстоящем поединке.