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Джошуа оказался тяжелее Кличко на традиционной процедуре взвешивания

28 апреля в 19:19

Украинский боксер не выглядит крупнее своего следующего соперника.

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Кличко оказался легче Джошуа на 4 кг
Tribuna.com
В Лондоне состоялась официальная процедура взвешивания перед боем чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) и украинского ветерана Владимира Кличко (64-4, 54 КО).

Украинец показал на весах результат в 109,1 кг, а британец - 113,4 кг. Стоит отметить, что это самый высокий вес в карьере Джошуа.

Поединок Кличко - Джошуа пройдет в Лондоне на "Уэмбли" 29 апреля. На кону будут стоять пояса чемпиона мира по версиям IBF и IBO, а также титул WBA Super. В последний раз Кличко-младший выходил на ринг в ноябре 2015 года, когда сенсационно уступил Тайсону Фьюри и потерял все свои чемпионские пояса.

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Напомним, ранее сообщалось, что букмекеры отдают предпочтение Джошуа в предстоящем поединке.

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Тэги бокс Джошуа Кличко бой
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