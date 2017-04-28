Кличко и Джошуа встретились лицом к лицу

Боксеры провели финальную пресс-конференцию перед боем.

Джошуа и Кличко устроили "битву взглядов"

Состоялась финальная пресс-конференци с участием чемпиона мира по версии IBF Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) и украинца Владимира Кличко (64-4, 53 КО).

Боксеры общались с журналистами, после чего устроили традиционную "битву взглядов". Будущие соперники дружелюбно отнеслись друг к другу, поэтому обошлось без конфликтов.

Поединок Кличко - Джошуа пройдет в Лондоне на "Уэмбли" 29 апреля. На кону будут стоять пояса чемпиона мира по версиям IBF и IBO, а также титул WBA Super. В последний раз Кличко-младший выходил на ринг в ноябре 2015 года, когда сенсационно уступил Тайсону Фьюри и потерял все свои чемпионские пояса.

Напомним, ранее Владимир Кличко сделал прогноз на свой бой с Джошуа.