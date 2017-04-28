Кличко и Джошуа встретились лицом к лицу

Боксеры провели финальную пресс-конференцию перед боем.
Боксеры общались с журналистами, после чего устроили традиционную "битву взглядов". Будущие соперники дружелюбно отнеслись друг к другу, поэтому обошлось без конфликтов.
Поединок Кличко - Джошуа пройдет в Лондоне на "Уэмбли" 29 апреля. На кону будут стоять пояса чемпиона мира по версиям IBF и IBO, а также титул WBA Super. В последний раз Кличко-младший выходил на ринг в ноябре 2015 года, когда сенсационно уступил Тайсону Фьюри и потерял все свои чемпионские пояса.
Напомним, ранее Владимир Кличко сделал прогноз на свой бой с Джошуа.