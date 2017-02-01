Кличко и Джошуа устроили "битву взглядов" в Нью-Йорке

Боксеры встретились в США, где позировали перед журналистами.

Кличко и Джошуа встретились в США twitter.com

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе(64-4, 54 КО) встретился в Нью-Йорке со своим следующим соперником - британским чемпионом мира Энтони Джошуа (18-0, 18 КО).

Боксеры побывали в Мэдисон Сквер Гарден, а также прошлись по Таймс Сквер, где устроили традиционную "битву взглядов". Владимир Кличко опубликовал фото на своей странице в Twitter, подчеркнув, что "одержим целью стать трехкратным чемпионом мира".

Напомним, на кону боя, который состоится 29 апреля на "Уэмбли", будут стоять пояса чемпиона мира по версиям IBF и IBO в супертяжелом весе, а также пояс WBA Super.

Ранее сообщалось, что вместимость стадиона "Уэмбли" на бой Кличко и Джошуа будет увеличена.