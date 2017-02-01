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Кличко и Джошуа устроили "битву взглядов" в Нью-Йорке

1 февраля в 09:14

Боксеры встретились в США, где позировали перед журналистами.

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Кличко и Джошуа встретились в США
twitter.com
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко (64-4, 54 КО) встретился в Нью-Йорке со своим следующим соперником - британским чемпионом мира Энтони Джошуа (18-0, 18 КО).

Боксеры побывали в Мэдисон Сквер Гарден, а также прошлись по Таймс Сквер, где устроили традиционную "битву взглядов". Владимир Кличко опубликовал фото на своей странице в Twitter, подчеркнув, что "одержим целью стать трехкратным чемпионом мира".

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twitter.com
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twitter.com

Напомним, на кону боя, который состоится 29 апреля на "Уэмбли", будут стоять пояса чемпиона мира по версиям IBF и IBO в супертяжелом весе, а также пояс WBA Super.

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Ранее сообщалось, что вместимость стадиона "Уэмбли" на бой Кличко и Джошуа будет увеличена.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Кличко Джошуа бокс бой
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