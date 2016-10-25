Кличко и Джошуа могут встретиться в 2017 году

Промоутер британского чемпиона не исключает, что этот бой еще может состояться.

Команды Кличко и Джошуа продолжат вести переговоры

Бой между Владимиром Кличко и чемпионом мира по версии IBF Энтони Джошуа может состояться в 2017 году. Об это заявил промоутер британца Эдди Херн.

"Мы вели переговоры с Владимиром и его командой. Из-за травмы Владимира и того факта, что до боя остается шесть недель, мы вынуждены были переосмыслить ситуацию. После разговора с менеджером Кличко Берндом Бенте мы рассматриваем возможность проведения боя в марте или апреле 2017 года. Джошуа будет драться 10 декабря, как и планировалось. Теперь мы будем работать над поиском соперника", – цитирует Херна Daily Mail.

Напомним, Владимир Кличко получил травму, из-за которой не сможет выйти на ринг 10 декабря, как планировалось ранее.

29 октября Кличко должен был провести второй бой против Тайсона Фьюри, но из-за психологических проблем британского боксера реванш был отменен. Таким образом, Фьюри во второй раз отменил проведение реванша, а позже оставил свои пояса вакантными. Читайте также: Экс-чемпион мира Хэй уверен, что "Джошуа пройдется по Кличко бульдозером"

В 2017 году Кличко может также побороться за вакантный пояс WBA. Соперниками украинца могут стать австралиец Лукас Браун или россиянин Александр Устинов.