Кличко думал, что после нокдауна Джошуа уже не встанет

Украинский боксер жалеет, что не добил соперника в середине боя.
В шестом раунде британский чемпион мира пережил тяжелый нокдаун, но в итоге сумел вернуться в борьбу и одержать победу.
"Я думал, что он уже не поднимется. Но он поднялся, и это достойно уважения. После этого мне казалось, что он выдохся и потерял концентрацию. Но в следующих раундах он восстанавливался. Я мог сделать больше для того, чтобы добить его после нокдауна, но я был уверен, что одержу победу в тот вечер и упустил момент", - цитирует Кличко Sport Arena со ссылкой на BoxingScene.
"Я получил рассечение и кровь текла прямо в глаз. Из-за этого я плохо видел. Я пропускал удары, но хорошо восстанавливался".
Стоит отметить, что на кону боя стояли пояса чемпиона мира по версиям IBF и IBO в супертяжелом весе, а также пояс WBA Super.
Ранее сообщалось, что Владимир Кличко пока не принял решение о реванше с Джошуа.BoxingScene , Sport Arena ,