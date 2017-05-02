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Кличко думал, что после нокдауна Джошуа уже не встанет

2 мая в 09:32

Украинский боксер жалеет, что не добил соперника в середине боя.

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Кличко во время боя мешало рассечение
facebook.com/KlitschkoOfficial
29 апреля в Лондоне состоялся поединок, в котором британец Энтони Джошуа нокаутировал украинского боксера Владимира Кличко в одиннадцатом раунде.

В шестом раунде британский чемпион мира пережил тяжелый нокдаун, но в итоге сумел вернуться в борьбу и одержать победу.

"Я думал, что он уже не поднимется. Но он поднялся, и это достойно уважения. После этого мне казалось, что он выдохся и потерял концентрацию. Но в следующих раундах он восстанавливался. Я мог сделать больше для того, чтобы добить его после нокдауна, но я был уверен, что одержу победу в тот вечер и упустил момент", - цитирует Кличко Sport Arena со ссылкой на BoxingScene.

"Я получил рассечение и кровь текла прямо в глаз. Из-за этого я плохо видел. Я пропускал удары, но хорошо восстанавливался".

Стоит отметить, что на кону боя стояли пояса чемпиона мира по версиям IBF и IBO в супертяжелом весе, а также пояс WBA Super.

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Ранее сообщалось, что Владимир Кличко пока не принял решение о реванше с Джошуа.

По материалам: BoxingScene , Sport Arena ,
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Тэги Кличко Джошуа бокс бой
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