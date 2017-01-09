Клаудио Раньери стал лучшим тренером 2016 года по версии ФИФА

Итальянец добился сенсационного успеха в Англии.
65-летний специалист в прошлом сезоне привел "Лестер" к сенсационному титулу чемпионов английской Премьер-лиги, что позволило команде выступать в Лиге чемпионов.
Раньери удалось обойти в голосовании главного тренера сборной Португалии Фернанду Сантуша и наставника "Реала" Зинедина Зидана. Португальцы выиграли Евро-2016, а мадридцы стали обладателями трофея Лиги чемпионов.
Напомним, лучшим футболистом 2016 года был признан футболист "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду.fifa.com