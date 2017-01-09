Топ Новости
<
>

Клаудио Раньери стал лучшим тренером 2016 года по версии ФИФА

9 января в 21:59

Итальянец добился сенсационного успеха в Англии.

123
Раньери стал лучшим тренером по итогам 2016 года
Sky Sports
Сегодня, 9 января, в Цюрихе состоялась церемония награждения главных героев футбольного года по версии ФИФА. Лучшим тренером был признан наставник английского "Лестера" Клаудио Раньери.

65-летний специалист в прошлом сезоне привел "Лестер" к сенсационному титулу чемпионов английской Премьер-лиги, что позволило команде выступать в Лиге чемпионов.

Раньери удалось обойти в голосовании главного тренера сборной Португалии Фернанду Сантуша и наставника "Реала" Зинедина Зидана. Португальцы выиграли Евро-2016, а мадридцы стали обладателями трофея Лиги чемпионов.

Читайте также: Месси, Суарес и Роналду вошли в символическую сборную года по версии ФИФА

Напомним, лучшим футболистом 2016 года был признан футболист "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду.

По материалам: fifa.com
Читайте также
Тэги Раньери Лестер футбол ФИФА
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.29
EUR 27.60
Последние новости