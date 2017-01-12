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Кильчицкий установил рекорд Украины по скорости стрельбы в биатлоне

12 января в 16:43

Эпизод произошел во время эстафетной гонки на 5-м этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

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Кильчицкий закрыл все мишени на стрельбе стоя за 17 секунд
biathlon.com.ua
Во время мужской эстафеты в Рупольдинге, украинский биатлонист Виталий Кильчицкий бежавший на четвертом этапе, показал один из лучших результатов по скорости стрельбы в истории мужских эстафет.

Украинец закрыл все мишени на стрельбе стоя за 17 секунд, установив национальный рекорд по скорости стрельбы. Начиная с сезона 2008/2009, в мужской эстафете, быстрее закрыть мишени удалось только двум спортсменам - австрийцу Симону Эдеру и французу Мартену Фуркаду.

Напомним, мужская сборная Украины второй раз в сезоне заняла четвертое место в эстафетной гонке. Выиграла эстафету в Рупольдинге сборная Норвегии.

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Лучший результат для Украины в текущем сезоне показали девушки, которым удалось занять третье место в женской эстафете на этапе Кубка мира в Поклюке.

По материалам: obozrevatel.com
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Тэги Украина биатлон Кильчицкий
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