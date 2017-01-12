Кильчицкий установил рекорд Украины по скорости стрельбы в биатлоне

Эпизод произошел во время эстафетной гонки на 5-м этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

Кильчицкий закрыл все мишени на стрельбе стоя за 17 секунд biathlon.com.ua

Во время мужской эстафеты в Рупольдинге, украинскийВиталий Кильчицкий бежавший на четвертом этапе, показал один из лучших результатов по скорости стрельбы в истории мужских эстафет.

Украинец закрыл все мишени на стрельбе стоя за 17 секунд, установив национальный рекорд по скорости стрельбы. Начиная с сезона 2008/2009, в мужской эстафете, быстрее закрыть мишени удалось только двум спортсменам - австрийцу Симону Эдеру и французу Мартену Фуркаду.

Напомним, мужская сборная Украины второй раз в сезоне заняла четвертое место в эстафетной гонке. Выиграла эстафету в Рупольдинге сборная Норвегии.

Лучший результат для Украины в текущем сезоне показали девушки, которым удалось занять третье место в женской эстафете на этапе Кубка мира в Поклюке.