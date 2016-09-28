Киевское "Динамо" сыграло вничью с "Бешикташем" в Лиге чемпионов

Украинская команда сумела отыграться и заработать первое очко на турнире.

"Динамо" сумело сравнять счет во втором тайме twitter.com/besiktas

Состоялся второй матч киевского "Динамо" в, в котором украинцы встречались с турецким "Бешикташем" на выезде. Поединок завершился вничью - 1:1.

В первом тайме киевляне выглядели значительно хуже хозяев поля, не сумев нанести ни одного удара в створ турецких ворот. При этом турки больше владели мячом и регулярно обостряли ситуацию у владений Рудько. В итоге одна из атак "Бешикташа" завершилась опасным штрафным, пробил который Куарежма - мяч после идеального удара попал в "девятку" без шансов для украинского вратаря. В середине тайма серьезную травму получил Буяльский, которого вынесли с поля на носилках, а его место занял Корзун.

После перерыва киевляне начали играть гораздо продуктивнее, в результате чего турки стали реже владеть мячом и чаще отходить к своим воротам. Сравнял счет Цыганков - молодой полузащитник заменил Гонсалеса на 62-й минуте и уже первым касанием после подачи со штрафного забил гол. У "Бешикташа" больше не было реальных моментов выйти вперед, тогда как в концовке Ярмоленко мог забивать второй гол украинской команды, когда вышел один на один, но не сумел переиграть вратаря.

"Бешикташ" - "Динамо" - 1:1

Голы: Куарежма, 29 - Цыганков, 65

"Бешикташ": Фабри, Бек, Марсело, Тошич, Эркин, Арслан (Инлер, 77), Хатчинсон, Куарежма, Талиска, Адриано (Тосун, 68), Абубакар (Фрай, 85)

"Динамо": Рудько, Морозюк, Хачериди, Вида, Антунеш, Рыбалка, Ярмоленко, Гармаш, Буяльский (Корзун, 22), Гонсалес (Цыганков, 62), Мораес (Гладкий, 78)

Предупреждения: Адриано, Арслан - Корзун, Гармаш, Вида

Напомним, в первом матче группового этапа "Динамо" уступило "Наполи" на "Олимпийском".