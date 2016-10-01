Топ Новости
<
>

Киев может принять чемпионат Европы по легкой атлетике

1 октября в 20:00

Столица Украины поборется за крупный командный турнир.

123
Киев претендует на очередное крупное спортивное мероприятие
XSport.ua
Киев будет претендовать на право принимать командный чемпионат Европы по легкой атлетике. Делегация Федерации легкой атлетики Украины посетила совещание департамента соревнований Европейской Федерации для стран, которые хотят стать хозяином упомянутого форума. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации легкой атлетики Украины Михаил Медведь.

"Накануне визита в Лозанне мы имели информацию, что свои намерения о проведении командного чемпионата Европы выразили шесть стран. Однако, в совещании приняли участие представители всего трех - Украины, Испании и Польши. Возможно, другие страны не прибыли на мероприятие, потому что имеют опыт проведения соревнований данного формата, но во время встречи руководители Европейской Федерации акцентировали, что в предвыборной гонке остались именно три страны.

В ближайшее время нам пришлют официальное письмо с перечнем всех необходимых требований для подачи заявки на участие в конкурсе: различные формы для заполнения, перечень документов, которые необходимо собрать, и тому подобное. Ну а страну-хозяйку командного чемпионата Европы-2019 объявят в конце апреля будущего года", - сказал Медведь.

Читайте также: Украинские легкоатлетки выиграли "серебро" и "бронзу" на этапе "Бриллиантовой лиги"

Стоит отметить, что следующий командный чемпионат Европы по легкой атлетике будет принимать французский Лилль в 2017-м году.

По материалам: XSport.ua
Читайте также
Тэги легкая атлетика Киев чемпионат Европы
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
Курс валют
USD 25.91
EUR 29.08
Последние новости