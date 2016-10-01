Киев может принять чемпионат Европы по легкой атлетике

Столица Украины поборется за крупный командный турнир.
"Накануне визита в Лозанне мы имели информацию, что свои намерения о проведении командного чемпионата Европы выразили шесть стран. Однако, в совещании приняли участие представители всего трех - Украины, Испании и Польши. Возможно, другие страны не прибыли на мероприятие, потому что имеют опыт проведения соревнований данного формата, но во время встречи руководители Европейской Федерации акцентировали, что в предвыборной гонке остались именно три страны.
В ближайшее время нам пришлют официальное письмо с перечнем всех необходимых требований для подачи заявки на участие в конкурсе: различные формы для заполнения, перечень документов, которые необходимо собрать, и тому подобное. Ну а страну-хозяйку командного чемпионата Европы-2019 объявят в конце апреля будущего года", - сказал Медведь.
Стоит отметить, что следующий командный чемпионат Европы по легкой атлетике будет принимать французский Лилль в 2017-м году.XSport.ua