"Кайрат" объявил об уходе Тимощука

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О будущем украинского футболиста пока ничего не сообщается.

Тимощук остался без клуба ФК Кайрат

Бывший полузащитник сборной Украиныне стал продлевать контракт с казахстанским "Кайратом" и получил статус свободного агента. Об этом сообщил портал Sports.kz.

Футболист уже встретился с болельщиками, которые поблагодарили Тимощука за работу и поводили его аплодисментами. 37-летний полузащитник перешел в "Кайрат" в июле 2015 года. Вместе с командой он выиграл Кубок Казахстана, Суперкубок Казахстана, а также дважды становился серебряным призером чемпионата страны.

В октябре Тимощук в комментарии журналистам сообщил, что уже занялся своим будущим и учится на тренерскую лицензию PRO, однако решение об окончании карьеры игрока пока не принял.

Ранее полузащитник выступал за луцкую "Волынь", донецкий "Шахтер", питерский "Зенит" и мюнхенскую "Баварию".

Напомним, в августе Анатолий Тимощук объявил о завершении карьеры в национальной сборной Украины, за которую провел 144 матча (рекорд Украины) и забил 4 гола.