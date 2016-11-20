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"Кайрат" объявил об уходе Тимощука

20 ноября в 16:51

О будущем украинского футболиста пока ничего не сообщается.

Тимощук
Тимощук остался без клуба
ФК Кайрат
Бывший полузащитник сборной Украины Анатолий Тимощук не стал продлевать контракт с казахстанским "Кайратом" и получил статус свободного агента. Об этом сообщил портал Sports.kz.

Футболист уже встретился с болельщиками, которые поблагодарили Тимощука за работу и поводили его аплодисментами. 37-летний полузащитник перешел в "Кайрат" в июле 2015 года. Вместе с командой он выиграл Кубок Казахстана, Суперкубок Казахстана, а также дважды становился серебряным призером чемпионата страны.

В октябре Тимощук в комментарии журналистам сообщил, что уже занялся своим будущим и учится на тренерскую лицензию PRO, однако решение об окончании карьеры игрока пока не принял.

Ранее полузащитник выступал за луцкую "Волынь", донецкий "Шахтер", питерский "Зенит" и мюнхенскую "Баварию".

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Напомним, в августе Анатолий Тимощук объявил о завершении карьеры в национальной сборной Украины, за которую провел 144 матча (рекорд Украины) и забил 4 гола.

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Тэги Тимощук футбол Кайрат
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